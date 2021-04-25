В России проверят школьные учебники после слов Путина

Министерство просвещения РФ займется проверкой школьных учебников после послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
В среду, оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в некоторых школьных учебниках нет упоминаний о Сталинградской битве. «Открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия?» – заявил российский лидер.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», – заверил Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».