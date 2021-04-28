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Эколог «Экопрома» Виктория Москаленко о палах травы и проблеме воздушных шаров

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Экосреда», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 апреля. Гостем студии стала эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Виктория Москаленко. Ведущий программы, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров обсудил с ней проблему палов травы в Псковской области и последствия использования воздушных шаров на праздниках.

- На дворе весна, природа цветет, настроение тоже поднимается. Но вместе с тем ежегодно вскрываются старые и системные проблемы. И одна из таких проблем - пал травы. Если говорить о статистике палов травы по Псковской области, то с начала этого года уже зафиксировано более 330 палов сухой растительности на площади более 430 га. Такие пожары возникают абсолютно в каждом районе Псковской области, чаще всего - на территории Псковского и Великолукского районов. Виктория, как вы считаете, каковы причины появления палов травы и как это отражается на деятельности регионального оператора?

- Причина появления палов травы - это заблуждение людей, которые считают, что, сжигая прошлогоднюю траву, они приносят какую-то пользу для будущей травы. Из-за палов травы есть опасность возгорания в деревнях, загораются не только леса, но и сгорают животные.

У нас тоже есть проблемы, потому что контейнерные площадки в деревнях не всегда оборудованы, поэтому нашим водителям приходится там вручную обрывать сухую траву, сгребать ее граблями, загружать в мусоровоз для того, чтобы не горели контейнеры.

За последний месяц, с марта по апрель, у нас сгорело семь контейнеров из-за неосторожного обращения с огнем. Все это человеческий фактор.

- Сгорели дотла и нужно было заменить на новые контейнеры?

- Конечно.

- В одной из деревень водители автомобилей, которые приезжают за мусором, руками вырывали траву. Говорят, что они это делать не должны, но приходится. Это ваша инициатива или уже крайность?

- По законодательству, мусор - дело коллективное. На регионального оператора возложена обязанность по оказанию услуги по вывозу мусора. Согласно законодательству, организацией площадок, их содержанием должны заниматься органы местного самоуправления в городах, сельских поселениях. В городе — это управляющие компании, которые отвечают за содержание контейнерных площадок, в том числе и за их уборку. Зачастую, как вы сами сказали, нашим водителям приходится брать лопаты и самостоятельно убирать не только контейнерную площадку, но и то, что разлетелось вокруг. Хотя региональный оператор отвечает только за те отходы, которые высыпались при погрузке.

- В нашем областном центре, мне кажется, таких проблем не должно быть: все близко, доступно, и управляющие компании есть.

- Есть сознательные управляющие кампании. Но есть муниципальные площадки, которые находятся в основном на окраине города. И там приходится убираться убирать мусор нам, а не дворникам.

- Траву поджигают и браконьеры. Якобы так легче увидеть зверя. Никогда об этом не думал, а оказывается и такое имеет место быть. Получается, что основная причина возгорания – человеческий фактор.

- Конечно.

- А что касается детей? Мы в рамках проекта «Экомышление» на экоуроках в 5-7 классах такую тему затрагиваем. Все дети, как один, говорят, что траву не поджигают. Тем не менее надо вести разъяснительные беседы, как вы считаете?

- Я считаю, что изначально воспитание должно быть в семье. И, конечно же, школы, общественные организации должны в этом принимать участие. Детям надо рассказывать, чем грозят палы травы.

- Два года я был координатором проекта «Генеральная уборка». Смысл этого проекта в том, что на интерактивную карту свалок любой гражданин мог нанести незаконный объект складирования отходов. Мы, применяя различные административные рычаги, писали обращения, письма и так далее, требовали устранить свалку. Так вот, получалось, что банальное стекло, которое лежит в траве, тоже может послужить причиной возгорания.

- Конечно.

- По большому счету, пал травы – тот же самый пожар, который несет для людей убытки. Например, у знакомой под Санкт-Петербургом из-за поджога дотла сгорел дачный дом. Если говорить о мерах предосторожности, как уберечь свое жилище от пала травы? Или это вообще невозможно?

- Как вариант, можно вырыть небольшой ров вокруг своей территории, чтобы огонь не перекинулся.

- У зоозащитной организации «Шанс» из-за пала травы едва не сгорела огороженная забором территория. Сказали, что метра не хватило. И сотрудники МЧС им сказали сделать ров шириной 5 метров, чтобы огонь не перекинулся. Проблема, получается, касается всех и каждого.

- Сейчас наступает летний сезон: дачники выезжают на свои участки, и первое, что они начинают делать – убирать старые ветки, сжигать мусор. У регионального оператора большая просьба к садоводам: не складируйте обрезанные ветки, траву на контейнерные площадки, потому что может возникнуть пожар, загорится контейнер, может загореться лес и прочее.

По правилам противопожарного режима с 1 января 2021 года свои отходы можно сжигать на приусадебных участках, но не на открытых территориях. Для того, чтобы что-то сжечь, необходимо вырыть либо яму глубиной не менее 30 см и диаметром не более метра. Но у всех, наверное, есть бочки, которые можно установить на кирпичи. Конечно, определенное расстояние должно быть от построек, чтобы огонь из бочки на них не перекинулся. На всякий случай нужно подготовить воду, песок и лопату.

- Стоит сказать, что это касается сухой листвы, веток, ни в коем случае не пластика.

- Конечно, только растительные отходы. Очень многие садоводства сознательные. Знаю, что в Черняковицах стоят контейнеры для сбора пластика.

Все, наверное, видели, на территории города и области у нас расставлено порядка 400 контейнеров именно для сбора пластика. На них написано: «Для ПЭТ-бутылок». Хотя люди складывают туда и картонные коробки, и алюминиевые банки.

- А ведь до этого у нас были сетки, которые ассоциировались со всем пластиком – это и пакеты, и клеенки, и бутылки. Люди по наитию продолжают их скидывать там, где «ПЭТ». Это вам осложняет работу? Или свыклись с этим?

- Это, конечно, осложняет работу, потому что на сортировочном комплексе приходится опять дополнительно сортировать тот же мусор. В связи с этим в мае выставят дополнительные контейнеры с надписью «Вторсырье», в которые можно будет складывать картон, полиэтилен, пластиковые бутылки, стекло. Эти отходы будут доставлять на сортировку.

- Было два контейнера, станет – три. Это хорошие новости. Давайте вернемся к палам травы и поговорим о мифах про них. Многие считают, что в таких пожарах погибают энцефалитные клещи. И это – заблуждение. Часть, конечно, погибает, но основная масса клещей живет глубоко под землей – в почве. При этом, когда горит старая трава, вместе с ней горят, к сожалению, насекомые и пресмыкающиеся, которые являются врагами клещей. Поэтому проблему еще более усугубляем.

Еще один миф: трава, сгорая, образует золу, которая увеличивает плодородность почвы. Очень хорошо видно, когда только-только сгорела старая трава, зола разносится ветром и никакого плюса в этом нет. Об этом нужно говорить, даже периодами в школьной программе в рамках биологии, естествознания, чтобы школьники, слушая эту информацию из года в года, понимали, что пал травы – это плохая история, и так делать нельзя.

И многие считают, что таким образом можно избавиться от сорняков. Хотя в этом случае повреждаются и взрослые деревья…

- Повреждается, кстати, и плодородный слой почвы.

- Да, из года в год приходится говорить об этом. Надеемся, что ситуация будет меняться кардинальным образом. Если продолжать тему экологической повестки: хочется поговорить о таких неожиданных вещах, как воздушные шарики. Оказывается, это не безобидные изделия, и они достаточно негативно влияют на экологию. Эксперты единогласно считают, что это настоящая экологическая катастрофа.

Самым популярным материалом, из которого делаются шарики, является латекс. Шарик радует глаз ребенка 15 минут, а потом он летит. Куда он девается? Во что он превращается?

- В итоге он возвращается на землю в качестве мусора. Это совсем не безобидное развлечение, потому вред окружающей среде наносится существенный. Это те же самые замусоренные улицы города, спутанные ветки деревьев. И животные гибнут, принимая лопнувшие шарики за пищу. В тесемках, которыми перевязываются шарики, путаются птицы и тоже гибнут.

Материал, из которого сделан шарик, попадая на землю, разлагается десятилетиями. Мы сами загрязняем окружающую среду.

- И можно провести аналогию с так называемыми биоразлагаемыми пакетами. Они разлагаются на миллионы частиц пластика, которые проникают в почву. Если мусор не видно, это не значит, что его нет.

- Совершенно верно.

- В итоге это все уходит в почву, в грунтовые воды. Выясняется, что этот пластик потребляем вместе с водой. А стоит ли запретить шарики?

- В некоторых штатах США введен запрет на использование таких шаров. В некоторых городах Австралии и Великобритании запрещено законом запускать шары.

- А это так далеко! А в нашей стране? Может, предполагаются какие-то штрафы? Я провожу аналогию с одноразовыми стаканчиками: бумажными и пластиковыми. Когда с детьми общаемся, мы им задаем вопрос: «Что вреднее: бумажный стаканчик или пластиковый одноразовый?». Все говорят, что пластиковый, начинают спорить и так далее. Выясняется, что и то, и другое переработке не подлежит. В лучшем случае, все уходит на полигон, в худшем – на незаконную свалку.

Мне кажется, что и здесь такая история. Шарик лопнул, и все, куда его теперь девать? Он такое же одноразовое изделие.

- Шарик, который запущен в небо, который мы с радостью провожаем, возвращается к нам в виде мусора.

- Были ли штрафы за выпуск такого шарика?

- В законодательстве не предусмотрено никаких штрафов.

- Точно знаю, что в европейских странах и Штатах такое есть. И это уже хорошо. Невозможно, кажется, взять и запретить воздушные шарики. Может, есть альтернатива?

- Можно минимизировать данную традицию. Можно использовать бумажные шарики. Для украшения использовать гирлянды и цветы, все, что можно аккуратно после праздника взять и сложить. А что испортилось, сдать в переработку как вторсырье.

В преддверии выпускных, последних звонков можно предложить выпускникам вместо запуска тех же шаров, посадить деревья или цветы, сделать совместный проект с фотографиями. И память будет, и сохраним свою природу.

- И, может, стоит переосмыслить свои привычки, которые изо дня в день, из года в год повторяем. Есть красивая фраза: «Начни с себя», которая прекрасно ложится на тему экологии. Например, чистишь зубы – перекрой кран, в день можно сэкономить 8 литров воды. А в год – две-три тысячи, можно годами жить на этой воде. Можно начать с себя, проанализировать свои привычки, включить критическое мышление.

- Нужно начать задумываться о своих действиях или бездействии, потому что только от нас зависит будущее нашего города, в целом нашей планеты. Наши дети растут, и они должны видеть пример взрослых.

- Итак, давайте скажем конкретно: пал травы – это плохо. Это тот же пожар. Поэтому, уважаемые родители, разговаривайте со своими детьми, говорите им о том, что это плохо. Лучше вообще не поджигать траву. А если видите, что трава горит, вызывайте пожарных.

И нужно задумываться, что воздушный шарик – это такой же мусор, который под ногами иногда не виден.

Хочу напомнить об акции, которую мы провели 16-17 апреля, «Сдай макулатуру – накорми бездомных животных!». Мы собрали порядка 10 тонн макулатуры, в этом году в два раза увеличили объем. Поняли, что такая акция нужна нашему городу. И уже поступили заявки из других городов области. Очень надеемся, что эта акция продолжится и дальше. Скорее всего, проведем ее еще раз осенью.

- Региональный оператор принимает участие во всех экологических акциях. Мы активно в них принимаем участие, во всех субботниках, в «Чистых играх». 24 апреля региональный оператор занял первое место!