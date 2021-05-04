Общество

Игорь Иванов: Майские выходные - отличный повод поправить здоровье в «Хилово»

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов пригласил псковичей и гостей региона провести майские праздники в санатории «Хилово».

«Майские выходные - отличный повод провести время с семьей и поправить свое здоровье в одной из профсоюзных здравниц Псковской области, - написал он в своем инстаграм-аккаунте. - Эту неделю мы отдыхаем в санатории "Хилово". Хоть и погода хромает, но все компенсируется сильнейшей лечебной базой и отношением высокопрофессионального медицинского персонала».

Игорь Иванов также посоветовал обязательно взять с собой в санаторий детей. «Малыши будут в восторге, им будет место, где развернуться», - пообещал он.