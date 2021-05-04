Общество

Более 14,5 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства

Более 14,5 тысяч жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства, в том числе посредством общефедеральной платформы обратной связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее активно в голосовании принимают участие жители крупнейших городов региона: Великие Луки (более 2,7 тысячи голосов) и Псков (порядка 1,8 тысячи голосов). Из муниципалитетов в лидерах по числу проголосовавших Невельский район (около 1,7 тысячи человек) и Псковский район (более 1,1 тысячи человек).

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Министерство строительства и ЖКХ РФ России организовало работу горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».