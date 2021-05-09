Общество

Организаторы «Бессмертного полка» пресекли попытки разместить портреты нацистов в шествии

Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» остановили попытки разместить анкеты нацистских преступников.

«Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», - приводит ТАСС сообщение организаторов акции.

Кроме того, зафиксированы массивные атаки на сайт онлайн-шествия - три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Временно был ограничен функционал ресурса в связи с необходимостью восстановить его работоспособность.

«Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю "Бессмертного полка онлайн" - это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», - говорится в сообщении.

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» стартовало во всех субъектах России в 15.00. Всего на участие в акции в 2021 году подали порядка 5 млн заявок.