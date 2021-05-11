Общество

В пяти деревнях Псковской области появился скоростной мобильный интернет

МТС завершила работы по обеспечению устойчивой связью и высокоскоростным интернетом пяти малых населенных пунктов в Псковской области, где проживают от 29 до 480 жителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, доступ к современным телеком-услугам в общей сложности получили более 1,5 тысячи человек.

Одновременно голосовая связь и сеть LTE МТС впервые появились в деревнях Карцево в Великолукском районе, Навережье в Дедовичском районе, Поляне в Пушкиногорском районе, а также в селе Ашево в Бежаницком районе. Кроме того, в деревне Толкачево в Новосокольническом районе жителям стал доступен высокоростной 4G-интернет. За счет запуска новых базовых станций улучшилось качество приема и в соседних населенных пунктах.

Скоростной мобильный интернет помогает жителям деревень работать или учиться в удаленном режиме, пользоваться госуслугами, медицинской помощью и общаться в друзьями и близкими, оставаться на связи.

«В 2020 году более четверти новых базовых станция мы запустили в малых населенных пунктах. В этом году мы продолжим работу в малонаселенных деревнях и селах, чтобы число "белых пятен" на карте Псковской области стремительно сокращалось», — комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.