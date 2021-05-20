Общество

Суд обязал псковича держать свиней, коров и гусей за забором

Трое жителей Псковского района подали иск к своему односельчанину о содержании сельскохозяйственных животных в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По словам заявителей, свиньи, коровы, гуси и утки, принадлежащие ответчику, перемещаются по всей территории деревни. Свиньи, подкапывая заборы, заходят на участки истцов и перерывают землю, тем самым уничтожая огороды, овощные посадки, деревья и цветы.

Суд удовлетворил исковые требования истцов. В течение месяца ответчик обязан установить ограждение по периметру земельных участков, обеспечить безвыгульное содержание свиней, исключающее их контакт с другими животными и птицами, не допускать бесконтрольный выпас принадлежащих ему сельскохозяйственных животных и птиц по всей территории деревни.

В случае, если ответчик не установит ограждение в установленный судом срок, в пользу каждого из истцов с него будут взыскивать по 200 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.