Общество

Школьник из Палкинского района победил на конкурсе робототехников в Петербурге

Команда робототехников из Палкинской средней школы представляла область на региональном этапе всероссийского конкурса АгроНТИ 2021. Мероприятие проходило с 19 по 21 мая на площадке Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель команды Теодор Плявинский.

Всего было приглашено порядка 250 победителей заочного этапа конкурса из Ленинградской области, Республики Карелия, а также Псковской, Тверской и Новгородской областей.

Команда от Псковской области выступала в составе Егора Орлова, Сергея Васильева и наставника Теодора Плявинского.

Ребятам предстояло посадить картошку, разложить тюки с сеном, перевезти бидоны с молоком, проехать по пересеченной местности и выполнить другие сельскохозяйственные работы дистанционно управляемым макетом на специализированном полигоне.

«Это наш второй выезд на очный региональный этап АгроНТИ. В 2019 году мы представляли нашу область в Вологде. В этом году соревнования проходили в Аграрном университете в городе Пушкине, они стали удачными для нас. Сергей Васильев занял 1 место в номинации «Агророботы». В этом году организаторы решили усложнить задания, агророботы действовали в связке с агрокоптерами. Но тем ценнее победа! Пожелаем Сергею удачи в финале конкурса в сентябре этого года», - сказал Теодор Плявинский.

На «АгроНТИ» для школьников» любой ученик сельской школы может изучать передовые технологии: роботов, коптеры, космические технологии, цифровые метеостанции, биотехнологии. Конкурс открывает новые возможности для сельских школ и проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке департамента научно-технологической политики и образования министерства сельского хозяйства и министерства просвещения РФ.