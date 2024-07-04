Общество

В Псковской области повысили зарплаты медработников в детских оздоровительных лагерях

Прохождение детской оздоровительной кампании в регионе обсудили губернатор Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова. В ходе встречи было отмечено, что в рамках первой смены в лагерях уже отдохнули или отдыхают более 8 тысяч детей.

«По итогу года планируем оздоровить на тысячу детей больше, чем в прошлом году. Для этого были предусмотрены дополнительные средства. Всего в этом году на организацию детского отдыха направлено 120 млн рублей», - сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.



По словам губернатора, к работе с детьми привлечены более 2 тысяч специалистов.



«Ранее остро стоял вопрос с набором медработников. По моему поручению повысили зарплаты, что позволило замотивировать специалистов для работы в лагерях», - пояснил глава региона. .





Он также напомнил, что в Псковской области отдыхают дети и из других регионов. 450 ребят из Белгородской области находились у нас почти 3 месяца.

«Поручил при планировании бюджета на следующий год проработать предложения по обновлению инфраструктуры детских лагерей с учетом их интересов», - заключил Михаил Ведерников.