Общество

Негативное влияние соцсетей на детей обсудили в Пскове

Вопрос о предупреждении негативного влияния социальных сетей на несовершеннолетних рассмотрели на очередном заседании Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Ольга Робина

Открыл встречу председатель совета Джемал Малышев. Он предоставил слово члену Общественного совета при УМВД Алексею Лазареву, который в своем докладе проанализировал криминологический и социальный аспекты проявлений бытового насилия.

Другой докладчик, заместитель председателя Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев, рассказал собравшимся о негативном воздействии социальных сетей на подростковую среду. Он уделил особое внимание необходимости принятия действенных мер по защите несовершеннолетних с тем, чтобы они не стали своеобразными заложниками Сети.

Выступающий отметил, что сотрудники полиции в своей деятельности по данному направлению руководствуются требованиями федеральных законов, постановлениями правительства РФ, ведомственными нормативно-правовыми актами МВД России. В частности, стражи порядка мониторят интернет с целью выявления деструктивных групп и сообществ, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. Немалую помощь в этом оказывают члены кибердружины и киберотряда, действующих на территории региона, заметил докладчик.

И в каждом случае выявления несовершеннолетних, попавших под воздействие подобного рода деструктивных групп, сотрудники по делам несовершеннолетних проводят целенаправленные профилактические мероприятия с подростками и их законными представителями. Подразделения УМВД России по Псковской области в территориальные МВД России на районном уровне на постоянной основе направляют памятки и методические рекомендации по организации работы с такой категорией подопечных, подчеркнули в ведомстве.

«‎При этом необходимо иметь в виду, что для предупреждения негативного воздействия интернет-сообществ на юных пользователей в виртуальном мире необходимо формирование в противовес ему не только позитивного контента, но и создание условий для организации занятости подрастающего поколения в реальной действительности», - добавили в УМВД.

В заключение участники заседания обсудили вынесенные на повестку дня темы. И по результатам дискуссии приняли соответствующую резолюцию. Был принят также план работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2021 года.