Общество

Пожилой великолучанин, призывавший к экстремизму, получил условный срок

Великолукский суд вынес приговор ранее судимому 61-летнему великолучанину. Мужчина обвинялся в публичных призывах к экстремизму посредством в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в августе 2015 года мужчина, действуя умышленно, по мотивам вражды к представителям государственной власти, незаконно разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст с побуждением к насилию в отношении депутатов.

В июле 2019 года подсудимый там же опубликовал текст с побуждением к насилию в отношении представителей власти, полицейских, судей, прокуроров, депутатов и их родственников.



Затем, в октябре 2019 года, нарушитель публично призывал своих подписчиков к вооруженному восстанию.

Суд признал великолучанина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года по части 2 статьи 280 УК РФ.