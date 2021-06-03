Общество

Почти 14,5 тысяч доверенностей удостоверили в 2020 году псковские нотариусы

В 2020 году нотариусы Псковской области удостоверили 14320 доверенностей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

Также за прошлый год нотариусы удостоверили 8273 разного рода согласий и 21647 раз засвидетельствовали подлинность подписи, в том числе на заявлениях о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

На первом месте в этом списке, как сообщила ранее Валентина Николаева, стоят вопросы, связанные с оформлением наследственных прав. Так, за 2020 год выдано 17330 свидетельств о праве на наследство и удостоверено 2580 завещаний.