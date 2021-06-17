Общество

Работники областной больницы принимают поздравления с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника в областной клинической больнице прошло награждение сотрудников медучреждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, на торжественное мероприятие, состоявшееся в начале рабочего дня, смогла прийти только небольшая часть коллектива – даже праздничный повод не позволил медперсоналу отлучиться от пациентов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Лечебный процесс довольно сложно разделить на составляющие, поэтому наш профессиональный праздник – это не день врача, не день медсестры, это день медицинского работника», - обратился к коллегам главный врач областной больницы Анатолий Волков.

Руководитель ведущего медучреждения региона отметил, что история и слава областной больницы – это люди работавшие и работающие здесь. Главврач попросил коллег почтить минутой молчания медицинских работников, ушедших из жизни, но оставшихся в памяти жителей области и внёсших вклад в развитие больницы.

«Все вызовы времени, которые бы ни случались, областная больница решала довольно успешно. Особенно это доказал прошлый год, когда в необычайно трудных условиях, коллектив нашей больницы, оставшись единственным на территории области "нековидным" лечебным учреждением, оказывал пациентам медицинскую помощь по всем профилям. Я искренне благодарю вас и поздравляю с наступающим праздником», - сказал Анатолий Волков.

Главный врач вручил заведующим всех отделений областной больницы благодарственные письма с просьбой передать поздравления и цветы своим сотрудникам.

С профессиональным праздником медиков поздравил депутат Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих: «Непривычно говорить сразу в нескольких лицах: и как доктор, и как член коллектива, и как депутат регионального парламента. От председателя Собрания Александра Котова я поздравляю весь коллектив и каждого медработника. И все депутаты просили передать каждой санитарочке, каждой медсестре, каждому врачу огромную благодарность за труд. Ну а от себя лично я скажу, что уважаю и люблю каждого из вас. Всех с наступающим Днем медицинского работника».

Парламентарий вручил сотрудникам больницы почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов. Сам Игорь Дитрих также был удостоен награды – пришедший поздравить медиков с профессиональным праздником руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня вручил хирургу ведомственную медаль «За содействие». Другие медработники были отмечены грамотами управления, в том числе продолжатель врачебной династии в третьем поколении Вячеслав Дитрих.

Сотрудников областной клинической больницы также поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев – муниципальный депутат вручил медикам награды Псковской городской Думы.