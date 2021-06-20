Общество

Пскович получил 70 часов обязательных работ за неуплату алиментов

За неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей отец из Псковского района отработает 70 часов обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области в городе Пскове.

Житель одной из деревень Псковского района систематически не выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, из-за чего оказался в поле зрения судебных приставов. Задолженность мужчины по алиментам превысила 200 тысяч рублей.

Судебные приставы в отношении неплательщика составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил мужчине 70 часов обязательных работ.

Если после отработки административного наказания должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, то ему может грозить уголовная ответственность.