Общество

Псков присоединился к сбору молодежных идей в нацпроекты России

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов организовал дискуссионную площадку для обсуждения дополнительных мер поддержки молодежи в рамках национальных проектов: открытый сбор молодежных идей проходит во всех регионах страны и на портале в сети Интернет – задачу обеспечить включение интересов молодых россиян в национальные проекты поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Поделиться мыслями о проблемах молодежи, высказать и выслушать предложения собрались представители органов власти и молодежных общественных организаций, студенты и молодые специалисты. Региональный парламент представлял вице-спикер Виктор Остренко, органы исполнительной власти – и.о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева, заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики областного комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис.

«Я бы хотел задать тональность нашего разговора, подчеркнув важность заявленного президентом вектора развития государства, направленного на молодежные инициативы, - обратился к участникам Виктор Остренко. – Молодое поколение формирует будущее, инвестиции в поддержку молодежи и ее потенциала работают на развитие страны». Парламентарий подчеркнул, что высказанное напрямую мнение молодежи очень значимо, и предложил сфокусировать внимание на национальных проектах по трем, по его словам самых актуальных для нашего региона, направлениям: образование, здравоохранение, культура.

Согласно обозначенному формату встречи сначала представители органов исполнительной власти вкратце рассказали о том, каких результатов уже удалось достичь региону в рамках реализации национальных проектов, ответили на вопросы, а затем молодые люди, разделившись на три группы, обсудили и сформировали позицию по каждому направлению.

В дискуссии о сфере образования речь шла о системном подходе к созданию программы дополнительного образования на базе школ во внеурочное время, совмещении современной цифровой среды и проверенных временем методов воспитания детей через живое общение с педагогами, об увеличении нормативов финансирования на одного ученика для введения в школах новых ставок педагога-организатора и психолога. Также был затронут вопрос повышения зарплат учителям и педагогам вузов.

Озвучивая идеи о преобразованиях в сфере здравоохранения, член Молодежного парламента Алина Кулик предложила разработать и принять на федеральном уровне отдельный закон, регулирующий обязанности и права медицинских работников, а также гарантирующий этой профессиональной категории меры социальной поддержки и безопасности.

В рамках обсуждения нацпроекта «Культура» акцент был сделан на расширении возможностей трудоустройства выпускников профильных колледжей и дополнительного профессионального образования для уже работающих в этой сфере молодых специалистов. Также молодых людей волновала тема, как вдохнуть новую жизнь в сельские Дома культуры, чтобы сделать их точками притяжения местных жителей.

По словам председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, все прозвучавшие молодежные идеи будут проанализированы, обобщены и направлены в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ.