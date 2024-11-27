Общество

«Гайд-парк»: Андрей Михайлов о работе в парламенте и муниципальной реформе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 ноября.

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов. В беседе с ведущей Любовью Кузнецовой он рассказал о работе в парламенте и муниципальной реформе.

Какова ситуация с вывозом мусора? Насколько обоснован рост тарифов ЖКУ? Как решить проблему с дефицитом кадров? Насколько эффективна одноуровневая система управления в муниципалитетах? Об этом и многом другом — в эфире.