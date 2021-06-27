Общество

Экскурсию по местам боев провели для курсантов в Себежском районе

Поисковый отряд «Забытый батальон» провел экскурсию для курсантов пограничных вузов по местам, где в начале Великой Отечественной войны сражались пограничные заставы 11-го Себежского пограничного отряда. Об этом сообщил командир поискового отряда Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Владимира Бумакова в социальной сети «ВКонтакте»

«Поисковый отряд "Забытый батальон" провел очередную экскурсию для курсантов пограничных вузов страны по местам, где 80 лет назад сражались пограничные заставы 11-го Себежского пограничного отряда, преграждавшие для противника путь к Себежу и покрывшие себя в этих боях неувядаемой славой», - рассказал Владимир Бумаков.

«Будущие офицеры-пограничники узнали о промерах реальной пограничной доблести и о том, что традиции пограничной службы заложены нашими предшественниками в сложнейших условиях противостояния врагу и отчаянным самопожертвованием при защите рубежей Отчества», - добавил он.