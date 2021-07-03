Общество

Оборудование для допобразования почти на миллион рублей завезли в себежскую школу

Оборудование почти на 1 миллион рублей поступило в школу в Себежском районе. Учреждение «Кузнецовская СОШ» принимает участие в проекте «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест с целью проведения дополнительных занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщается в группе администрации района «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа администрации Себежского района «ВКонтакте»

Кузнецовская школа участвует в проекте по четырем направлениям: туристско-краеведческой, естественнонаучной, технической, социально-педагогической.

По туристско-краеведческой направленности в школу для реализации программы «Туризм» поступили фотоаппарат, палатки, страховочные системы, каски, карабины, жумары и комплекты туристических веревок.

По естественнонаучной направленности в школу для реализации программы «Я исследователь» поступили комплект мебели (парты и стулья), ноутбук, проектор с экраном и наглядные пособия.

По технической направленности в школу для реализации программы «Фотостудия» привезли проектор с экраном, фотоаппарат, экшн-камеру, МФУ, комплект осветительного оборудования, графическую станцию, фотоаппарат, комплект мебели для фотостудии, микрофон, 3D сканер.

По социально-педагогической направленности в школу для реализации программы «Я - гражданин» завезли комплект мебели для преподавателя, ноутбук, цветной принтер СНПЧ и интерактивную панель.

Преподавателей, которые будут работать в рамках проекта «Успех каждого ребенка», записали на бесплатные курсы повышения квалификации.