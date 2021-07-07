Общество

В Пушкинских Горах и Новоржеве отремонтируют автостанции

Результатом нашей совместной с транспортным комитетом Псковской области работы стало выделение финансирования на ремонтные работы автостанций в Пушкинских Горах и Новоржеве. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал помощник первого вице-спикера Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна «ВКонтакте»

«Напомню, соответствующие наказы от жителей этих районных центров поступили в мой адрес около двух месяцев назад. Вопрос проработал с руководством транспортного комитета области и лично с Борисом Елкиным. Благодарю коллег за конструктивное и оперативное решение значимых для людей проблем», - отметил Армен Мнацаканян.

По его словам, на данный момент лимиты средств выделены соответственно на Пушкинские Горы в размере 4,4 млн рублей, на Новоржев – 4,2 млн. Теперь можно выходить на конкурс по определению подрядчика, заметил помощник первого вице-спикера Совета Федерации РФ.

«Хочу отметить, что отремонтированы будут не только здания автостанций, но и прилегающая к ним территория: принцип комплексного подхода никто не отменял!» - добавил Армен Мнацаканян.