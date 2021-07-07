Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело превыше всего
в отпуск при параде
Модно и практично
третья смена в «Солнечном»
БОПЭТ цифры и факты
Плати за электричество онлайн И получай подарки
Планово и без рисков
«Зенча» идем на завод
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 07.07.2021 15:561 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 08.07.2021 10:000 В отпуск при параде. ЛОНГРИД 08.07.2021 09:520 Николай Козловский поздравил великолучан с Днем семьи 08.07.2021 09:470 Более 1,2 тыс. военнослужащих десантировано в ходе учения под Псковом 08.07.2021 09:242 В псковском следственном комитете чествуют семейные пары следователей 08.07.2021 09:060 Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся с середины августа
 
 
 
Самое популярное 05.07.2021 11:235 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 06.07.2021 10:428 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове 06.07.2021 15:3428 Оперативно: чем и где можно привиться от коронавируса в Псковской области прямо сейчас 06.07.2021 08:507 Псковичку возмутила некорректная иллюстрация на инфостенде в городе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Владимир Путин призвал при создании транспортных объектов «притапливать» любовь к деньгам

08.07.2021 08:32|ПсковКомментариев: 2

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливат» «бескорыстную любовь к денежным знакам». Об этом сообщает РИА Новости. 

«Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей», - заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.

Он попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. «Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут», - добавил президент РФ.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4 300 километров.

БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

Теги: #Путин #дороги #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 521 человек
08.07.2021, 10:030 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за сутки 08.07.2021, 10:000 В отпуск при параде. ЛОНГРИД 08.07.2021, 09:520 Николай Козловский поздравил великолучан с Днем семьи 08.07.2021, 09:470 Более 1,2 тыс. военнослужащих десантировано в ходе учения под Псковом
08.07.2021, 09:350 Жилой дом сгорел в Новом Изборске 08.07.2021, 09:242 В псковском следственном комитете чествуют семейные пары следователей 08.07.2021, 09:220 Себестоимость молока может увеличиться из-за жары 08.07.2021, 09:200 Четыре раза поджигали за ночь мусорные контейнеры на одной улице в Великих Луках
08.07.2021, 09:060 Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся с середины августа 08.07.2021, 08:500 Бесхозные постройки загорелись на улице Пескарева в Великих Луках. ВИДЕО 08.07.2021, 08:322 Владимир Путин призвал при создании транспортных объектов «притапливать» любовь к деньгам 08.07.2021, 08:150 Роспотребнадзор рекомендует не купаться в фонтанах
08.07.2021, 08:000 Александр Котов: Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие 08.07.2021, 07:4510 Эксперт: Жара отягощает течение коронавируса 08.07.2021, 07:290 Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут скорректировать в России 08.07.2021, 07:150 24 удара ножом: псковичку будут судить за убийство собутыльника
08.07.2021, 07:001 В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V» 08.07.2021, 00:452 Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу 07.07.2021, 22:212 Архивисты опубликовали документ о зверствах нацистов в Псковской области 07.07.2021, 22:000 В Пскове продолжается установка контейнеров для сортировки мусора
07.07.2021, 21:300 Очаг африканской чумы свиней выявили в Дедовичском районе 07.07.2021, 21:201 Псковский бизнес может рассчитывать на помощь по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом 07.07.2021, 21:004 Александр Братчиков проконтролировал ремонт дорог в Пскове 07.07.2021, 20:400 В Госдуме напомнили о штрафах за непредустановленную «Марусю»
07.07.2021, 20:296 Выездная вакцинация от COVID-19 пройдет в Пскове 8 и 9 июля 07.07.2021, 20:160 МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата 07.07.2021, 20:000 Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду 07.07.2021, 19:521 В Псковском бизнес-инкубаторе действует услуга аренды рабочего места
07.07.2021, 19:490 Движение автомобилей затруднено на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП 07.07.2021, 19:244 Интерактив: Хватит быть свиньями! 07.07.2021, 19:120 В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели 07.07.2021, 19:000 Омбудсмен и облизбирком подписали соглашение о сотрудничестве
07.07.2021, 18:410 Более 9 миллиардов рублей поступило в бюджет Псковской области за полгода 07.07.2021, 18:211 Псковским предпринимателям предлагают возместить затраты на выставочную деятельность 07.07.2021, 18:145 Встреча под липами 07.07.2021, 18:110 Трех арбитражных управляющих дисквалифицировали в Псковской области
07.07.2021, 18:020 Более 13 км прибрежных территорий расчистили в Псковской области по нацпроекту 07.07.2021, 17:440 Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями не реже раза в год 07.07.2021, 17:380 В Псковской области возбудили первое уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере борьбы с COVID-19 07.07.2021, 17:324 Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса
07.07.2021, 17:258 Стало известно, кто заработал на коронавирусе в Псковской области 07.07.2021, 17:170 200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 07.07.2021, 17:087 Роспотребнадзор предложил проводить конкурс по отнесению регионов к свободным от COVID-19 07.07.2021, 16:580 В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым
07.07.2021, 16:4026 Псковичам предлагают сфотографироваться с прививочным сертификатом для флешмоба 07.07.2021, 16:350 Владимир Кротов рассказал, какие сферы псковского бизнеса хуже переживают пандемию 07.07.2021, 16:270 Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 07.07.2021, 16:2616 Елена Полонская анонсировала большую кампанию по вакцинации от COVID-19 в Псковской гордуме
07.07.2021, 16:200 Стену собираются построить между Литвой и Беларусью 07.07.2021, 16:200 Псковским предпринимателям предлагают взять в аренду муниципальное помещение 07.07.2021, 16:110 Стругокрасненские дачные воры положили глаз на триммеры и надувной матрас 07.07.2021, 16:040 Электронные счета за июнь появились в личных кабинетах потребителей «Псковэнергосбыта»
07.07.2021, 15:561 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 07.07.2021, 15:470 Павел Сорин о допинге: Это было сделано искусственно кем-то 07.07.2021, 15:355 День города Пскова-2021: быть или не быть?
07.07.2021, 15:350 Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» не состоится в 2021 году 07.07.2021, 15:340 Пятитысячные фальшивки обнаружили в Пскове и Великих Луках 07.07.2021, 15:2616 Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области 07.07.2021, 15:241 Псковича отправили в колонию за удар ножом в живот женщине
07.07.2021, 15:200 Елена Полонская: Астрологам не верю, к гадалкам не езжу 07.07.2021, 15:130 Фотофакт: В здании администрации открылся вход со стороны Октябрьского проспекта 07.07.2021, 15:060 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете» 07.07.2021, 15:010 Три кражи за два дня совершил 18-летний великолучанин
07.07.2021, 14:557 Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под COVID-центр 07.07.2021, 14:530 Елена Полонская: В политике не обсуждают только политического трупа 07.07.2021, 14:440 Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 8 октября 07.07.2021, 14:360 33-градусная жара ожидает псковичей 8 июля
07.07.2021, 14:291 Три псковича претендуют на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» 07.07.2021, 14:200 Елена Полонская оценила климат в Псковской городской Думе 07.07.2021, 14:150 Невельские учителя победили во всероссийской акции с лучшей добровольческой инициативой 07.07.2021, 14:090 Псковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по гребле
07.07.2021, 14:080 Журнал Nature опубликовал отзыв на «Спутник V» 07.07.2021, 14:023 Елена Полонская назвала «спелым фруктом» обращение Андрея Тарасова к президенту 07.07.2021, 13:530 Порхович оплатил 200 тысяч рублей долга из-за запрета регистрации земельного участка 07.07.2021, 13:450 Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.