Общество

Владимир Путин призвал при создании транспортных объектов «притапливать» любовь к деньгам

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливат» «бескорыстную любовь к денежным знакам». Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей», - заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.

Он попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. «Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут», - добавил президент РФ.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4 300 километров.

БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.