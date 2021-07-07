Общество

В России могут разрешить покупку транспорта на средства от маткапитала

В народную программу «Единой России» предложили включить направления по расширению программы маткапитала. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

В первую очередь, предлагают разрешить использовать его на оплату детских садов, которые организованы индивидуальными предпринимателями. Также предусмотреть возможность использовать выплату на приобретение газового и противопожарного оборудования.

«Нужно дать возможность использовать маткапитал для покупки машины. В случае с многодетными семьями это не роскошь. Мы избавим такие семьи от многих проблем. И направлять средства на ипотеку до исполнения трех лет ребенка – сейчас действует это ограничение», - отметила председатель комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова на стратсессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми».