Общество

Топ-5 освежающих напитков для жаркого псковского лета от «Прасковьи Молочковой»

Жара бьет рекорды в Пскове. В считанные дни город превратился в настоящий южный курорт с обязательной сиестой днем и прогулками вечерами. Конечно же, без обильного питья в такую погоду не обойтись. Но, говорят врачи, пить надо с умом! Среди напитков, которые врачи рекомендуют в жару, - вода, чай, квас, соки, а еще кефир, ряженка и йогурт.

«Прасковья Молочкова» предлагает попробовать этим летом пять освежающих напитков на основе молочных продуктов, которые не только превосходно утолят жажду, но и поспособствуют восстановлению микрофлоры кишечника.

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