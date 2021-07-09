Общество

Победитель лотереи из Плюссы рассказал о жизни после выигрыша

Победитель лотереи из поселка Плюсса рассказал, как сложилась его жизнь после выигрыша. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Столото».

До выигрыша в лотерею Андрей Павлик работал на деревообрабатывающем предприятии. В середине 2020 года у молодого человека началась полоса везения. Он купил в почтовом отделении билет на 1344-й тираж «Русского лото» и стал обладателем автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей. По словам Андрея Павлика, первая мысль, которая возникла у него, когда он увидел приз: «Вот это я удачно на почту зашел!».

Это событие вдохновило жителя Псковской области на новые победы, он шаг за шагом начал менять свою жизнь.

«Благодаря выигрышу я стал уверенным в себе и инициативным человеком. Это помогло мне начать работу в администрации поселения Плюсса, где я проживаю», — рассказывает победитель.

Андрея назначили главой администрации Плюссы с населением более 2 тысяч человек. Мужчина активно занимается социальными проектами. После вступления в должность он установил на улицах освещение и облагородил территорию.

«Ко мне обращаются люди с разными проблемами. Мне приходится часто ездить по деревням, чтобы решить тот или иной вопрос. Без машины никак», — рассказывает Андрей.

Еще до победы в «Русском лото» мужчина приобрел в кредит автомобиль, поэтому он решил получить приз деньгами и полностью выполнил финансовые обязательства перед банком.

«Я испытал огромное счастье. Поверил в свою удачливость. Мне приятно, что я стал живым примером для односельчан. Теперь соседи начали участвовать в лотереях, и я очень надеюсь, что и моим знакомым повезет», — сказал победитель.

В 2021 году землячка Андрея Павлика Нина Герасимова выиграла в лотерею квартиру, денежный эквивалент которой составил 1,5 млн рублей.