Общество

Преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции, «накрыли» в Псковской области

Деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции граждан Украины из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Двое граждан России, мужчины 1982 и 1990 годов рождения, за денежное вознаграждение обещали незаконным мигрантам надежное и успешное пересечение государственной границы в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. Однако, все иностранцы были задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Они покинули территорию Российской Федерации.

Решением Себежского районного суда Псковской области организаторов преступной деятельности признали виновными. С учетом раскаяния и активного содействия следствию одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и штрафа в размере 40 тысяч рублей, другому – штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.