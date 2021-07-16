Общество

77-ю годовщину освобождения от фашистов отметили в Себеже

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Знамя победы, родиной которого является Себежский район, в начале мероприятия торжественно вынесли ученики Идрицкой школы.

С поздравлением от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«От всей души поздравляю дорогих ветеранов с праздником. Мы очень сожалеем, что вас остается не так много и благодарим вас за то, что смогли прийти на праздник. Мы понимаем, что нужно было сделать в годы войны, чтобы мы могли собираться на праздники, жить в мире и растить наших детей и внуков. Огромная благодарность всем, кто и сегодня продолжает развивать Себежский край и наш регион. Нижайший поклон тем, кого сегодня нет. Мы будем чтить их память всю свою жизнь», - выступила Вера Емельянова.

Вспомнить имена героев-защитников Себежского района призвал всех собравшихся депутат Государственной Думы, секретарь партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Хочу поблагодарить всех, кто восстанавливал и отстраивал Себежский район в послевоенное время. Спасибо и тем, кто сегодня делает район лучше и краше. Спасибо себежанам, которые хранят память о тех трагичных временах на Кургане дружбы до сих пор», - сказал парламентарий.

Глава Себежского района Леонид Курсенков отметил, что ему посчастливилось лично знать героев края - Владимира Марго, Владимира Вакарина и Алексея Левшова.

«Время неумолимо уносит от нас людей, но память о легендарных жителях Себежского района в наших сердцах будет жить всегда», - заключил Владимир Курсенков.

Также поздравить Себежский район с днем освобождения прибыла заместитель председателя Полоцкого исполкома Светлана Валюшкина.

«Наши народы трудно разделять. Мы смотрим друг на друга, радуемся победам и огорчаемся от несчастий. Каждого из павших на Белорусской земле мы считаем своим родственником. Желаю успехов и процветания Себежу, а россиянам - уверенности, что на западе у вас самые крепкие и надежные друзья», - сказала она.

Завершилось мероприятие торжественным возложением гирлянды памяти к обелиску славы 150-й Идрицкой дивизии и награждением лучших жителей города.