Общество

Себежанам разрешат строительство домов на территории нацпарка

Рабочая встреча по вопросам развития особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Псковской области состоялась в Себеже сегодня, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники встречи обсудили проблемы, которые возникают у себежских семей при строительстве домов на территории района. Себежане не могут получить разрешение на строительство дома на земельном участке, если он входит в состав территории Себежского национального парка.

Из-за отмененного в судебном порядке генплана района, полномочия по представлению таких разрешений оказалось не закреплено ни за Росимуществом, ни за муниципалитетом. По этой причине несколько себежских семей не смогли получить разрешение на строительство домов на земельных участках.

На совещании под руководством депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, представитель Росимущества и глава Себежского района договорились о новом порядке предоставления разрешений на представление земельных участков и строительство домов для местных семей.