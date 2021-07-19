Общество

Путин внес в Госдуму законопроект о продлении предельного срока службы генералам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Текст документа размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

На срок, установленный решением президента Российской Федерации, сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота. Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них - 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет, пишет ТАСС.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста», - говорится в пояснительной записке. В связи с этим инициативой «предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении».