Общество

Игорь Иванов о важных для профсоюза событиях и работе санаториев в период пандемии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 июля. Гостем студии стал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ним итоги первого года в должности главы профсоюзов, самые важные для профсоюза события и то, как повлияла пандемия на санаторно-курортную сферу.

- Уже год вы находитесь во главе Псковского областного совета профсоюзов. Расскажите, с какими целями и задачами вы вступали в эту должность? Что удалось?

- Самой главной задачей было сохранить профсоюз как самую главную общественную правовую организацию, которая защищает права трудящихся в нашем регионе. Это получилось. Сегодня мы самая крупная общественная организация, которая объединяет более 50 000 членов профсоюза на территории Псковской области. У нас эффективно работают юристы - наш юридический отдел, правовая служба и отдел социально-экономических отношений. То есть, мы сформировали надежную команду из членских организаций, произошла определенная ротация, поменялись руководители в ряде отраслевых профсоюзов, и сегодня мы можем с уверенностью говорить, что мы работаем как единое целое, как единый организм.

- Планируете продолжать в том же ключе?

- Только так, по-другому никак!

- С какими организациями удалось наладить самый плотный контакт? Может быть, в числе ваших партнеров появились новые имена?

- Мы со всеми в плотном контакте. Это и крупные работодатели, и администрация региона как главный социальный партнер (они курируют бюджетную сферу), и такие крупные профсоюзы, как образование и здравоохранение - здесь нам обязательно нужно работать с профильными комитетами администрации Псковской области. Это взаимоотношение у нас состоялось, и трехсторонняя комиссия заработала совсем по-другому. На одном из эфиров мы говорили, что нам фактически удалось перезапустить работу. Во главе комиссии был лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и теперь то, что обсуждается, все решения, которые принимаются, находятся на контроле протокольно.

Также мы работаем с крупными работодателями и стараемся об этом рассказывать через крупные информационные ресурсы и социальные сети. После ваших эфиров у нас были даже прецеденты, когда создавались первичные профсоюзные организации. Работодатели сами выходили на нас, приглашали на встречу, и мы создавали у них первичное профсоюзное звено. Последний такой случай у нас произошел в Опочке, на хлебокомбинате, где мы создали первичную профсоюзную организацию после того, как на нас вышел сам работодатель.

- Каковы были самые масштабные события для регионального отделения профсоюзов за прошедший год?

- Самым важным, как мне кажется, было то, что мы смогли выстоять в этот сложный коронавирусный период. Коронавирус никуда не ушел до сих пор. Нам пришлось работать в условиях ограничительных мер, наши учреждения закрывались и приостанавливали свою деятельность. Мы с новой командой только вступили в должность в разгар ограничений, взяли на себя огромный имущественный комплекс. Тогда страдали в основном санатории и туристические базы. Они страдали в сезон, когда, наоборот, должны были больше зарабатывать, чтобы в межсезонье быть на плаву.

Нам удалось оптимизировать расходы и сделать так, чтобы приостановка деятельности не была большой, и учреждения не простаивали несколько месяцев. У нас здесь состоялся некий баланс. Я думаю, главное - то, что в коронавирусный период нам удалось сохранить имущественный комплекс и профсоюзную численность. Профсоюзы не растеряли своих людей.

- Поговорим о профсоюзном имуществе подробнее. Псковичи знают и гребную базу, и лыжную базу. Сейчас в Корытово довольно сильный контраст инклюзивного парка и лыжной базы, которая принадлежит профсоюзу. Планируете ли вы искать какие-то пути и партнеров для того, чтобы облагородить территорию, чтобы объект заработал и стал выглядеть по-другому?

- Безусловно, планируем. У нас были определенные надежды на последнего арендатора - федерацию кикбоксинга. Они там частично сделали ремонт и поменяли окна. Но, к сожалению, эта история будет заканчиваться, и продлевать аренду для федерации мы не будем. Но у нас уже есть договоренность с администрацией Пскова. Им интересен этот объект, и, я думаю, мы найдем с ними взаимовыгодный баланс, чтобы и база развивалась, и лыжное направление существовало. Будем стараться приводить все в порядок. К сожалению, нельзя все сделать одним махом, и здесь много причин - коронавирус и кредиторская задолженность, которую сформировали руководители прежних учреждений - с этим тоже приходилось работать. Но благодаря определенным оптимизационным процедурам мы сейчас делаем ремонт.

У нас есть пример хорошей истории с гребной базой. Мы там сделали достаточно дорогостоящий ремонт для проведения всероссийских соревнований и уже проводили на ней профсоюзную регату 1 мая. Сейчас мы плотно взаимодействуем с гребной базой, там еще будут продолжаться ремонты. Потом мы вернемся и к лыжной базе, и, я думаю, у нас там тоже все получится, и по другим учреждениям.

Надо отдать должное, многие руководители не только стараются сохранять то, что есть, но и приносить что-то новое. Например, достаточно дорогостоящее оборудование с профилем лечения постковидных больных - кислородные камеры, озонотерапия и барокамеры. Это действительно дорогостоящее оборудование - та же кислородная капсула стоит более 2 миллионов рублей. Мы ездили на выставки, выбирали, смотрели, уточняли, разговаривали со специалистами. Сегодняшние тенденции таковы, что мы должны работать на опережение, чтобы люди к нам приезжали и могли получить должное лечение.

- Как сейчас в целом работает система отдыха в санаториях-профилакториях? Наверное, прошедший год был убыточным для вас?

- Нет, он не был убыточным. Как я уже говорил, благодаря определенным оптимизационным процедурам смогли получить неплохие результаты. Это позволило нам закупить медицинское оборудование, выполнили социальные обязательства по заработным платам и налоговым платежам. Мы серьезно снизили кредиторскую задолженность, которая совокупно составляла около 60 миллионов рублей.

Сегодня наши объекты загружены, с учетом ограничительных мер, можно сказать, на 100%, в том числе и проблемный санаторий «Голубые озера». Сегодня мы фиксируем, что там отдыхают около 500 человек. Директора работают, и мы будем это сохранять.

- То есть, вы работаете с учетом всех ограничительных мер, которые меняются?

- Да, они меняются. И я хочу еще раз поблагодарить администрацию региона за последние изменения, которые были внесены в указ. Они были просто необходимы. Мы сами разговаривали с аппаратом администрации, чтобы как-то повлиять на это решение, и оно состоялось.

Можно сказать, что после этого туриндустрия выдохнула. Когда послаблений не было, мы начали фиксировать, что турист уходит к частникам, на частные квартиры - народ не хотел заморачиваться с тестами и прочим. Мы понимали, что, опять-таки, начинаем проседать в сезон, когда необходимо зарабатывать.

От введенных ограничений плюс в копилку получили не только мы, и говорили об этом не только мы. Да, мы не кричали об этом в СМИ, это была нормальная работа и взаимодействие, как и должно быть, я считаю. То же самое делали и представители гостиниц и туроператоров, прорабатывали это с комитетом по туризму. Это была общая работа, и это нормально, когда есть такое взаимодействие, когда люди слышат и понимают друг друга.

Тем более, что мы работаем на регион. Еще один важный итог года - в том, что нам удалось преодолеть обособленность профсоюзов. Раньше облсовпроф был отдельным государством, а сегодня он уже не стоит отдельно от региона. Если мы едем на какие-то выставки и работаем с туристом, то рассказываем о достопримечательностях, о том, что можно посмотреть у нас в регионе. Мы не делаем акцент только на деятельности профсоюзов и, я думаю, это больше привлекает людей. Так и должно быть.

- Не могу не отметить одну из последних новостей. Председатель Псковской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации» Наталья Горбачева стала председателем Общественной палаты Псковской области. Может быть, уже есть новые проекты и способы взаимодействия?

- Конечно, я горжусь тем, что наш профсоюзный лидер, активист, возглавил такой серьезный общественный институт, общественный коллегиальный орган, в который входят практически все общественные организации Псковской области. Я думаю, что Общественная палата многое приобрела после того, как в ее состав вошли представители профсоюзов. Это и Наталья Горбачева, и председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура и председатель профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова. Думаю, что работа в Общественной палате теперь будет более интенсивной.

Хочу отметить, что сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы штаб-квартира Общественной палаты Псковской области располагалась у нас, в здании профсоюзов. Я думаю, что эту тему мы завершим положительно.

Проектов, которые сегодня реализуют профсоюзы, у нас много. Например, у нас на туристической базе состоялся окружной этап «Студенческого лидера», где наш представитель занял первое место, и теперь отправится на общероссийский конкурс.

Кроме того, Наталья Горбачева, насколько я знаю, недавно подписала контракт с Витебскими профсоюзами. Я думаю, что мы будем подключать общественников, и это сработает в общую копилку, и нам удастся решить общие вопросы, которые возникают. Возможно, нам удастся заинтересовать наших общественных коллег профсоюзной жизнью, и среди челнов Общественной палаты мы тоже создадим профсоюз. Такой прецедент у нас уже был. Например, комиссия по садоводству. Недавно я был у них в гостях - там уже длительное время функционирует первичная профсоюзная организация. Пускай их немного, но они все наши!

- Конечно, теперь у вас откроются новые перспективы работы и реализации совместных проектов в разных направлениях?

- Конечно. И теперь не получится такого, как многие говорят: «Профсоюз лоббирует что-то только для себя». Когда решение примет такой общественный институт, как Общественная палата, наверное, это будет иметь вес. Под лежачий камень вода не течет, будем двигаться в разные стороны!

- Тема вакцинации до сих пор остается самой обсуждаемой. Сделали ли вы уже прививку?

- Признаюсь, я прививку еще не сделал. Это связано с тем, что я готовился к прививке и сдавал тест на антитела. Так получилось, что я переболел коронавирусом. Видимо, не так тяжело, как болеют некоторые, но у меня антитела идут по нарастающей. Я делал повторный тест, и их количество увеличивается. Теперь мы с моей супругой проведем консультации с лечащим врачом и сделаем прививку, как только ее необходимо будет сделать. Я считаю, что мы не должны подвергать опасности ни коллег, ни друзей, ни своих родственников - никого. Себя нужно беречь. Я тесно общаюсь с медиками и понимаю, что это на самом деле страшная вещь, и люди от нее умирают.

Вакцинироваться надо. У нас компания по вакцинации проводится достаточно широко, многие председатели членских организаций уже сделали прививки. Мы популяризуем тему вакцинации, работаем с трудовыми коллективами и разъясняем, что это делать необходимо.

- Вы выступали за обязательную вакцинацию. Не кажется ли вам, что это слишком жесткая мера?

- Это требование времени. Вакцинироваться необходимо, но при консультации с врачом. Если противопоказаний нет, то вакцинация должна быть обязательно.

- Нужно оговориться: обязательная - не значит 100%, а около 60-80%. Если у людей есть медотвод, то их никто не заставит вредить своему здоровью. Обращались ли к вам в профсоюз люди с сообщением, что работодатель нарушает их права из-за вакцинации?

- Наверное, я слукавлю, если скажу, что нет. Обращения были, и мы работаем с ними и с работодателями. В то же время мы ведем активную разъяснительную работу о том, что вакцинироваться надо. Понятно, что бывают перегибы. Мы стараемся это локализовать.

- То есть, ваши юристы оказывают помощь сотрудникам? Как ее можно получить?

- Можно либо прийти в областной совет профсоюзов, либо набрать нас по горячей линии. Только консультации мы даем членам профсоюза. Если у вас в организации еще нет профсоюзной организации, то давайте мы ее сначала создадим. И потом - хотите - в санаторий, хотите консультацию - пожалуйста, нужно в суде ваши интересы отстаивать - мы будем это делать. Только все честно должно быть.

- Профсоюзы будут задействованы в едином дне голосования 19 сентября. Расскажите об этом подробнее.

- Мы должны контролировать процесс, чтобы он был свободным и легитимным, чтобы выборы прошли честно. Все в этом заинтересованы. Профсоюзы вошли в состав наблюдателей, и мы будем вести эту работу. Я считаю, что это правильно. Мы все с вами выбираем нашу власть, наших будущих социальных партнеров, людей, которые будут принимать важные решения. Эти решения будут касаться всех граждан, в том числе профсоюзного движения региона. Без профсоюзов никуда.

- Расскажите о дальнейших планах работы на год.

- Хотелось бы, чтобы нас стало еще больше, чтобы первичных профсоюзных организаций также становилось больше. У нас за последнее время увеличилось количество членов профсоюза среди сотрудников здравоохранения, и здесь, наверное, сработала наша поддержка медиков и то решение, которое мы приняли вместе с администрацией Псковской области по оздоровлению медиков, перенесших коронавирус.

Мне хотелось бы, чтобы к концу года мы могли отрапортовать, что во всех образовательных учреждениях у нас заключены трудовые договоры - и здесь тоже нас поддержал наш социальный партнер, и хотелось бы, чтобы это тоже была история со знаком «плюс». Хотелось бы, чтобы и другие отраслевые профсоюзы увеличивали численность своих членов.

Хотелось бы, чтобы у нас не было никаких ограничений, чтобы наше профсоюзное имущество работало на пользу членам профсоюза, чтобы мы могли больше заработать и затем больше отдать людям.

Хотелось бы, чтобы в нашем регионе росла заработная плата, и на следующем заседании трехсторонней комиссии мы будем обсуждать реализацию федеральных отраслевых соглашений. К сожалению, здесь у нас есть пробелы в сфере организации ЖКХ. К сожалению, в некоторых организациях по этой части нарушается не только федеральное отраслевое соглашение, но и коллективный договор, когда заработную плау индексируют на меньший процент, чем инфляция. Так быть не должно. В этой части мы хотим активно поработать, чтобы люди в своих кошельках ощутили знак «плюс».

Хочу, чтобы все были здоровы, чтобы вакцинация у нас проходила хорошо, было меньше медотводов, и мы вместе победили коронавирус. Поэтому желаю всем здоровья.

- О чем еще, кроме озвученной вами темы, буду вести разговор на трехсторонней комиссии?

- Мы еще в процессе формирования повестки. Главное - это реализация федеральных отраслевых соглашений. Посмотрим ситуацию на рынке труда. Для восстановления рынка труда у нас создана отдельная рабочая группа. Здесь профсоюзы тоже должны быть в строю: где создаются рабочие места, там должны создаваться первичные профсоюзные организации. Будем прорабатывать коллективные договоры, определять, где необходимо включиться дополнительно.

- Как скоро состоится заседание комиссии?

- Я думаю, что мы должны будем провести его в августе.

- Хороший зачин для работы перед выборами.

- Я бы не сказал, что это делается перед выборами. Такой задачи не ставится. Комиссия работает в плановом режиме. Сейчас люди относятся к этому серьезно - и наши социальные партнеры, и работодатели. Если раньше комиссия могла, грубо говоря, не собираться годами, то теперь мы находимся в плотном диалоге, и вопросы удается решать.

- Как формулируются вопросы для повестки комиссии?

- У нас представлено три стороны: сторона администрации Псковской области, сторона работодателя (Союз промышленников и предпринимателей) и сторона профсоюзов. Каждая из сторон имеет право включить в повестку тот или иной вопрос. Мы направляем вопросы координатору трехсторонней комиссии - первому вице-губернатору Вере Емельяновой.

- Можно ли вынести на повестку вопрос повышения цен и их сдерживания?

- Интересный вопрос. Давайте попробуем проработать его. Не знаю, как областная трехсторонняя комиссия сможет повлиять на его решение, но мы не отказываемся. Давайте посмотрим.

Потребительская кооперация у нас представлена в комиссии председателем Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяной Македоновой. Это серьезный профсоюз, он объединяет более 5 000 членов. И периодически вопросы, которые выносит облпотребсоюз рассматриваются на комиссии, и по ним принимаются положительные решения, в том числе по налоговым льготам.