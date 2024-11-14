Блоги / Константин Калиниченко

Проклятая земля

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Иллюзии, из которых были сотканы мои мечты, больше не помогут. Пустота всегда и везде остается пустотой»

Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца»

Последние пару недель снова в топе региональных новостей ОЭЗ «Моглино». Понять, пациент скорее жив или же конкретно при смерти, из калейдоскопической чехарды сюжетов совершенно невозможно. Сначала спикер Госдумы Вячеслав Володин, мягко говоря, катком прошелся по «локомотиву псковской экономики». Полностью цитату приводить не стану, ее легко найти. А смысл был такой, что не пора ли прекратить вкладывать деньги федерального бюджета в проекты, которые «неизвестно, чем закончатся», в то время как «не решены первоочередные вопросы». Спикер Володин, на минуточку, 4-й человек в политической иерархии страны, акцентированный нагоняй с такого уровня в условиях российской вертикали власти невозможно проигнорировать и жить, как будто ничего не произошло.

Фото: Индустриальные парки и ОЭЗ России

Затем с западных рубежей планомерно растущего Пскова пришла радостная весть. В «Моглино» открывается научно-образовательный центр – проект долгий и трудный. И, мне кажется, немного запоздавший. Такой бы центр там не помешал с самого открытия особой экономической зоны. Но лучше поздно, поэтому в данном случае экономический блок правительства области заслужил жирный плюс в профессиональную карму. Ждем, что именно этот центр станет одним из драйверов развития территории и экономики региона в целом.

А в минувший вторник мы узнали, что «Моглино» расстается с очередным инвестором. Это не вызвало каких-то эмоций. К исходу незадачливых инвесторов из особой экономической зоны все привыкли так же, как древние египтяне к исходу евреев из страны. В этом смысле давно сформировался своеобразный жизненный цикл «моглинского недоинвестора». Он включает в себя шумный заход на территорию объекта, красивую презентацию. Стороны поют друг другу дифирамбы и раздают авансы, рассыпаются в реверансах. Какие-то советы что-то там одобряют, дают инвестору напутствие и выражают уверенность, что проект будет реализован, притом в кратчайшие сроки, а регион получит важное, социально значимое производство. После чего наступает сначала подозрительная, а затем красноречиво-многозначительная тишина. Вопрошания СМИ, что там с реализацией проекта, наталкиваются на ритуальные комментарии руководства «Моглино» — в том духе, что процесс идет, инвестор твердо намерен реализовать проект и прочий «Present Continuous». Некоторые заинтересованные лица, регулярно проезжающие по рижской трассе, силятся увидеть, как там строится очередной инвестор, как растут промышленные корпуса, перекрывая небесный горизонт. Но невооруженным глазом сделать это невозможно, потому что последние несколько лет небесный горизонт «Моглино» девственно неизменен – несколько тиражных сборных корпусов-ангаров, таможенный терминал c зеркальным остеклением и сиротливо стоящее успешное финское производство Nor Maali. Да на противоположной стороне дороги возвышается «Титан-Полимер» — вот уж, к кому нет вопросов по реализации проекта. Между тем, с 2012 года было роздано столько обещаний, что там можно было бы построить новый Манхэттен. Но, видимо, что-то пошло не так.

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А итог, как правило, один – тихий исход инвестора на «мемориальное моглинское кладбище». Из закладных камней безвременно ушедших инвесторов можно уже приличный некрополь соорудить и водить туда экскурсии.

На этой неделе расстались с компанией «Гармония», которая планировала деревянную одноразовую посуду производить. Казалось бы, тут-то что могло помешать? Деревья, вроде бы, не перевелись, потребность в одноразовой посуде только растет — в свете развития сервисов доставки. Но и здесь не вышел каменный цветок.

В чем же дело? Менеджмент «Моглино», простите, косорукий? Или земля проклятая? Почему каждый раз этому танцору что-то мешает показать класс? Попробуем разобраться.

У проекта ведь хорошая «генетика». Идею особой экономической зоны под Псковом инициировал тогдашний губернатор области Михаил Кузнецов. Его преемник, Андрей Турчак, придал «Моглино» масштаб, появилась законодательная база. Чтобы все было по фэншую, для организации работы индустриального парка пригласили уважаемую сингапурскую компанию JURONG Сonsultants. В развитие инфраструктуры вложили огромные деньги. И что? А толком ничего. Гора родила мышь. Да, есть успешные инвесторы, но их по пальцам руки сосчитать. А некоторых, построившихся и начавших работу, по сути, не уберегли, как, например, «Сибирский гостинец».

Кстати, о менеджменте. ОЭЗ «Моглино» — это просто классика управленческого хаоса. Целая галерея временно исполняющих обязанности, среди которых были толковые и, по-моему, эффективные руководители, такие как Олег Бедских и Андрей (не путать с Антоном) Яковлев. А были совершенно непонятный Антон Яковлев, запомнившийся разве что войной с псковскими лыжниками, и фантасмагорическая Наталья Юшко, весь короткий период у руля «Моглино», кажется, пребывавшая в параллельном измерении.

Совершенно очевидно, кадровая чехарда – одна из причин того, что проект сбился с курса и дрейфует, образно говоря, без руля и ветрил. Нужен толковый и авторитетный руководитель, который соберет это экономическое нечто в кучу и твердой рукой вернет на правильный курс.

Потенциал ведь по-прежнему огромный. Место, насколько я понимаю, выбрано хорошо – рядом трасса, есть железнодорожная ветка, город с квалифицированной рабочей силой. За 12 лет создали инфраструктуру.

То, что проект абсолютно жизнеспособный, доказывает успех конкурента – технопарка «Зубчатка» Игоря Савицкого. К самому известному псковскому бизнесмену-промышленнику в прямом смысле стоит очередь из инвесторов, притом, что на «Зубчатке» нет налоговых льгот.

Чиновники любят рассуждать, мол, ОЭЗ «Моглино» создавалась в иной геополитической реальности, когда Россия и коллективный Запад целовались в десны, строили приграничное сотрудничество и вообще планировали совместную экономическую жизнь. А потом концепция поменялась. Это все верно – недаром объект реализован в 40 км от границы с НАТО и Евросоюзом, а затем в отношения пришел разлад с хрестоматийным битьем посуды и выбрасыванием совместных детей в форточку. Но сколько можно повторять как мантру про санкции, разлад, и в ответ на острые вопросы стоять в позе мужиков из поэмы Некрасова «Размышления у парадного подъезда», «разводя безнадежно руками»? Уж 10 лет, как живем под санкциями, пора перестать оправдываться, надо как-то устраиваться в новой политической реальности. Тем более, сверху нам говорят, что новая реальность более правильная, чем старая.

Ну так вперед – разворачивайтесь … куда там велено… на Восток или на Юг. Можно во все прочие стороны, кроме проклятущего Запада. Реально ли притащить сюда китайских инвесторов? А почему нет? В Беларуси, в индустриальном парке «Великий камень», преобладают именно китайские компании, а территориально, ментально, климатически и т.д. Беларусь от Псковской области, по-моему, ничем не отличается. Просто нужно не сидеть сложа руки и не сетовать на обстоятельства.

Потом мы все эти годы ждем, что в «Моглино» понаедут чудо-инвесторы и бизнес-ангелы со стороны. А они все не едут. Почему? Возможно, потому что есть более интересные, с т.з. бизнеса, локации. Например, те, что изначально строили вокруг развитых индустриальных центров, как ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Значит, нужно искать альтернативные варианты. Можно бы подумать о привлечении своего, псковского, уже существующего бизнеса в «Моглино». Для многих это был бы стимул выйти на качественно новый уровень. Да, для этого нужно изменить федеральный закон. Но какой смысл сидеть и молча созерцать пространство, если этот закон категорически не подходит для «Моглино»?

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Есть еще одна системная проблема, которая изначально поставила «локомотив псковской экономики» на запасной путь и держит его там железной хваткой. Российский госменеджмент, в силу предъявляемых требований, ориентирован на освоение выделенного бюджета и достижение каких-то мутных KPI. А не на реальный результат, которым, в случае «Моглино» является привлечение инвестора и сопровождение его до выхода на проектную мощность. В российской практике главное – правильный отчет на верхний уровень. Вот и руководитель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию правительства Андрей Михеев говорит, что по всем рейтингам «Моглино» находится в «зеленой зоне», эффективность превышает 80%. Ну, то есть по отчетам все просто отлично, нет повода для беспокойства. А проезжаешь мимо и диву даешься, почему территория индустриального парка больше похожа на австралийское скотоводческое пастбище. И тишина такая, что только мертвых с косами по периметру не хватает.

«Моглино» в очередной раз подтвердило прописную истину: мало построить – нужно наполнить содержанием. Построить можно хоть новое Купертино. Но, если бизнес туда не придет, толку от такого «Купертино» не будет, какие бы отчеты в столицу не отправлялись.

Что будет с «Моглино» дальше – вопрос открытый. Проект, очевидно, нуждается в глубокой перезагрузке. Для этого, прямо скажем, нужна политическая воля, вдумчивая работа по привлечению инвесторов и грамотный кадровый менеджмент. Будь это в моей власти, я бы начал с последнего. Поэтому выражу надежду, что ОЭЗ «Моглино» в обозримом будущем, наконец, получит руководителя, который будет четко понимать, что нужно делать и куда развиваться. А с ним, глядишь, и придет долгожданный успех.

Константин Калиниченко