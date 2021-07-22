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Общество

Акция «Призывник» прошла в Псковской области

22.07.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Итоги первого этапа общероссийской акции «Призывник» подвели в Псковской области. Она проходила на территории региона с 1 апреля по 15 июля и на первом этапе охватила более 4000 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель акции – организация и проведение совместно с представителями министерства обороны России мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

«В период призывной кампании сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области осуществляли целенаправленную деятельность по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни среди лиц призывного возраста. На сборном пункте Псковской области для новобранцев подготовили профилактические лекции с разъяснением пагубных последствий употребления наркотиков», - рассказали в ведомстве.

Внимание уделили также и будущим призывникам. Для учащихся школ региона организовали масштабный комплекс различных марафонов, форумов и фестивалей здоровья, включающих работу профилактических площадок, лекций, уроков физкультуры «Спорт с профессионалом» и танцевальных флешмобов.

А с военнослужащими, уже проходящими службу, провели беседы о юридической ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теги: #ЗОЖ #призывники #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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