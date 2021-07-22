Павел Волков: В псковских банях не будет сетевых магазинов

В псковских муниципальных банях, в случае их передачи в концессию, не появятся сетевые магазины. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.
Гость студии подчеркнул, что смены деятельности не предполагается. «Мы допустили в концессионном соглашении право допускать оказание в этих помещениях услуг маникюра, педикюра, массажа, парикмахерских, косметологических и сопутствующих услуг. Допускаем прачечные, если это будет необходимо инвестору. И объекты общественного питания, розничной торговли, бассейны. Вещи, сопутствующие баням, в концессии прописали. Другие виды деятельности не допускаются», - отметил он.