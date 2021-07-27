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Медицинский центр: какие обследования проходить летом

Болезнь — это здоровая реакция организма на нездоровый образ жизни. Во избежание заболеваний соблюдайте здоровый образ жизни и регулярно посещайте врачей. В этом вам поможет медицинский центр «Юнона».

Какие обследования рекомендуется пройти летом:

Проведите исследование на аллергены. Лето — это время года для аллергии на пыльцу растений, пыль, солнце и другие раздражители.

Сдайте анализ на обнаружение уровня сахара в крови. Этот анализ следует проводить ежегодно и лучше всего в летнее время.

Проведите диагностику щитовидной железы. Возможно, вам нельзя находится на солнце.

Сделайте УЗИ органов брюшной полости. Летом, в жару, мы больше пьем, из-за чего увеличивается нагрузка на почки.

Проверьте уровень давления. Болезни сердца в большинстве случаев в первый раз обнаруживаются именно в жару.

Медцентр находится в Ростове-на-Дону и полностью основывается на натуральном и безопасном лечении. Кроме того, вы получите комфортный и удобный сервис, так как операторы и доктора клиники работают для вас с 8:00 до 20:00, чтобы ответить на все ваши интересующие вопросы. У нас не нужно ждать в очереди, вы можете записаться на прием к специалисту по телефону и подойти в удобное для вас время.

Источник: медицинский центр «Юнона»