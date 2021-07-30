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Общество

Псковичи могут стать читателями книг с 200-летней историей

30.07.2021 18:47|ПсковКомментариев: 0

Посетить сразу несколько книжных выставок приглашает псковичей областная библиотека. Представленные издания из фонда Регионального центра по работе с редкими и ценными документами датируются второй половиной XVIII – началом XIX веков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Выставка под названием "Книги о книгах" посвящена истории книги в России. Среди экспонатов коллекции можно увидеть большое разнообразие библиографических указателей книг для детей и юношества. К ним относится любопытное издание, составленное учительницами частной женской воскресной школы города Харькова более 150 лет назад. Это пособие поможет ответить на никогда не устаревающий вопрос "Что читать народу?"», - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Кроме того, уверены библиотекари, посетителей заинтересуют системные каталоги 1870-х годов, повествующие о том, что продавалось в столичных книжных магазинах тех лет.

Издания из коллекции «Книга и Библиотека» рассказывают об особенностях развития библиотековедения в России и за рубежом, а также дают полезные рекомендации по устройству частных и общественных библиотек в России, актуальные в начале прошлого столетия.   

Книжная экспозиция «Родоначальник научной критики» приурочена к 210-летию со дня рождения Виссариона Белинского и познакомит с редкими собраниями сочинений литературного критика.

«Особого внимания заслуживает богато декорированный отличными рисунками однотомник "Собрание сочинений В. Г. Белинского", выпущенный "Товариществом М. О. Вольф", которое являлось крупным поставщиком книг Его императорскому величеству. В этой подборке имеются и дореволюционные издания одного из важнейших публицистических произведений Белинского "Письмо к Гоголю"», - подчеркнули в пресс-службе библиотеки.

Работа выставок продлится до 31 августа.

Теги: #книги #библиотека #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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