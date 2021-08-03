Общество

Нотариуса ищут в Порховском районе

Объявлен конкурс на вакантную должность нотариуса, занимающегося частной практикой в Порховском нотариальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса утвержден приказом Минюста России от 30.03.2018 №63. Заседание конкурсной комиссии состоится 7 сентября в 10.00 в помещении Нотариальной палаты по Псковской области по адресу: Псков, улица Советская, дом 60 А.

Заявления на участие в конкурсе можно подать с 28 июля по 25 августа. Документы принимаются в управлении по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 4, кабинет 3, 6. Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых документов подаются секретарю конкурсной комиссии Ольге Удаловой. Контактный телефон 8 (8112) 53-19-01, e-mail: ru60@minjust.gov.ru.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

имеющие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;

достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет;

сдавшие квалификационный экзамен.

Не допускаются к участию в конкурсе участники:

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

признанные недееспособным или ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

осужденные к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;

представившие подложные документы или заведомо ложные сведения при назначении на должность нотариуса;

ранее освобожденные от полномочий нотариуса по решению суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным основами, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением законодательства Российской Федерации (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья).

Участники, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена.

Желающие участвовать в конкурсе подают в территориальный орган лично, по почте, по электронной почте или через представителя заявление, которое регистрируется в соответствующем журнале с присвоением регистрационного номера, а также: