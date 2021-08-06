Общество

В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России

Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершают преступления в России, следует из данных МВД о состоянии преступности за полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за шесть месяцев 2021 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64% (285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч) ранее уже совершали преступления. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины, граждане России, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев - менее 4%. Всего за полгода в России выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них - это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

По данным МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно. Всего за полугодие в России были задержаны свыше 13,7 тысячи несовершеннолетних злоумышленников и более 15,8 тысячи учащихся и студентов, совершивших преступления.