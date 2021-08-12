Общество

Пскович Дмитрий Сергеев стал лучшим судебным приставом в СЗФО

Пскович Дмитрий Сергеев стал лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, Дмитрий Сергеев - судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения УФССП России по Псковской области занял первое место во втором этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов» в Северо-Западном Федеральном округе.

Второй этап Всероссийского конкурса проводился на базе Учебно-методического центра Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

Управление ФССП России по Псковской области защищал Дмитрий Сергеев. В рядах судебных приставов Псковской области Дмитрий с декабря 2010 года. Достойно пройдя стажировку и первоначальную подготовку, был назначен на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования) специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. С июля 2020 года Дмитрий Сергеев проходит службу судебным приставом по ОУПДС отделения специального назначения УФССП России по Псковской области.

На протяжении всей службы он зарекомендовал себя среди коллег надежным и целеустремленным сотрудником, профессионалом своего дела. Дмитрий активно занимается спортом. Неоднократно завоевывал награды для УФССП России по Псковской области на спортивных соревнованиях по летнему биатлону, легкой атлетике, футболу, волейболу, стрельбе, армреслингу и комплексному единоборству.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности на протяжении уже нескольких лет носит почётное звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Псковской области». Фотография Дмитрия, как лучшего, помещена на Доску почета УФССП России по Псковской области.

В прошлые годы Дмитрий Сергеев уже становился победителем и призёром второго этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В 2021 году, продемонстрировав профессиональное мастерство, отличное знание нормативно-правовых актов в области обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также проявив себя по физической и огневой подготовке, Дмитрий вновь завоевал 1 место во втором этапе Всероссийского конкурса и стал «Лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов» в Северо-Западном федеральном округе.