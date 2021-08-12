Общество

Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

104 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 13 августа. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 45 292 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Избавились от инфекции 172 пациента, всего – 38 037. Скончались 613 человек. Глава региона напомнил, что в стране зафиксировали рекордную смертность от коронавируса – за сутки умерли 815 человек.

В Псковской области провели 1 481 тест на коронавирус, всего – 477 973.