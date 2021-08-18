Начинается кастинг на участие в новом сезоне конкурса «Миссис Псков - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
«Устали от рутины? Хочется красоты и праздника? Тогда вам к нам!» - анонсируют организаторы.
К участию в конкурсе красоты и таланта приглашают замужних и разведенных женщин в возрасте от 25 до 50 лет с детьми и без них.
Организаторы также заверили, что всех конкурсанток ждут:
«Участвуйте в "Миссис Псков 2021"! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы конкурса.
Записаться на кастинг можно по телефону 8-911-350-19-14 и отправив личное сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте».