Общество

Начинается кастинг на участие в новом сезоне конкурса «Миссис Псков - 2021»

Начинается кастинг на участие в новом сезоне конкурса «Миссис Псков - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Устали от рутины? Хочется красоты и праздника? Тогда вам к нам!» - анонсируют организаторы.

К участию в конкурсе красоты и таланта приглашают замужних и разведенных женщин в возрасте от 25 до 50 лет с детьми и без них.

Организаторы также заверили, что всех конкурсанток ждут:

мастер-классы,

обучение дефиле, позированию на фотокамеру и актерскому мастерству,

работа со стилистами,

профессиональные фотосессии,

участие в показах и светских мероприятиях,

съемка в реалити-шоу,

«волшебные» преображения,

работа с педагогами,

опыт по самосовершенствованию и развитию,

и «умопомрачительный финал в лучшем зале Пскова».

«Участвуйте в "Миссис Псков 2021"! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы конкурса.

Записаться на кастинг можно по телефону 8-911-350-19-14 и отправив личное сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте».