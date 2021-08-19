Общество

Наталья Горбачева: Общественная палата должна быть общедоступной

Общественная палата должна быть общедоступной. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Сейчас наша главная проблема — это помещение, но этот вопрос уже решается», - отметила она. По словам Натальи Горбачевой, новое помещение Общественной палаты Псковской области будет находиться на первом этаже, у него будет отдельный вход и парковка, в том числе с местами для инвалидов.

«Я знаю по опыту прошлых лет, что в палате были дежурства, любой гражданин мог прийти со своим вопросом и постучаться в дверь», - заметила председатель Общественной палаты региона.

Наталья Горбачева рассказала и о других изменениях в Общественной палате. Так, по ее словам, теперь на общих заседаниях палаты все комиссии по разным направлениям деятельности будут отчитываться о своей работе. «Рассказывать, что получается, приводить примеры. Возможно, это будут и выездные заседания, чтобы приблизиться к главному — гражданам Псковской области», - подчеркнула она.

Председатель палаты также добавила, что на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым они пришли к общему мнению, что «Общественную палату должны слышать и в муниципалитетах». «Будем делать для этого все возможное», - заключила Наталья Горбачева.