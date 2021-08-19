Общество

Делегация Псковской области отправилась на «Ладогу»

Делегация Псковской области принимает участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», который стартовал в четверг, 19 августа, на территории Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе делегации Псковской области - 16 человек, среди которых студенты вузов области, члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты молодежных общественных организаций, представители молодежного движения духовенства. Участники делегации планируют получить знания в области культурной, социальной, экономической деятельности, а также приобрести новые компетенции в представленных тематических направлениях.

«Псковская область участвует в „Ладоге“ ежегодно. Это прекрасная площадка для обмена опытом, знакомства с сильнейшими молодежными проектами других субъектов СЗФО, которые в дальнейшем можно адаптировать для нашего региона. На форуме представители различных сообществ могут наладить взаимодействие для реализации крупных межрегиональных проектов. Кроме того, участники псковской делегации смогут здесь пообщаться с экспертами Росмолодежи по вопросам развития своих проектов и реализации грантов», — сообщила руководитель делегации, заместитель директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова.

В этом году организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков. Программа учитывает индивидуальные потребности участников, которые, исходя из интересов, делятся на потоки, а также на треки программы развития, исходя из уровня компетенций и навыков.

В рамках форума «Ладога» Федеральное агентство по делам молодежи проводит всероссийский конкурс молодежных проектов. Финансовая поддержка предполагается на реализацию проектов в одной из 9 номинаций: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ и туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. На реализацию проекта можно получить до 1,5 миллионов рублей.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проводится с 2009 года. В этом году сквозными темами форума стали Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленинградской области. Форум «Ладога» является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.