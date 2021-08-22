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Общество

В России предложили альтернативу пластику

22.08.2021 18:59|ПсковКомментариев: 0

На случай запрета производства изделий из пластика российские экологи предложили заменить его крахмалом и рыбьей чешуей. Об этом они рассказали в интервью изданию URA.RU, пишет «Лента».

По словам председателя общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константина Курченкова, есть альтернативы, которые не нанесут вред окружающей природе. «Многие производители уже сегодня перешли на одноразовую посуду, изготовленную из экологически чистых материалов. Допустим, из кукурузного крахмала, бамбука, различных древесных пород», - отметил специалист.

При этом Курченков добавил, что конечная стоимость продукции из альтернативных материалов будет дороже на 20-30 процентов. Также он подчеркнул важность стимулирования бизнеса к отказу от производства из пластика за счет налоговых льгот и внедрения инновационных технологий при поддержке государства.

Как заявил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин, вместо пластика можно также использовать биоразлагаемые изделия из дерева, бумаги и рыбьей чешуи.

Теги: #экология #пластик
Источник: Псковская Лента Новостей
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