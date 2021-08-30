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Общество

В России зафиксировали рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет

31.08.2021 08:20|ПсковКомментариев: 0

Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный портал правовой статистики.

«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре поясняют, что около половины таких преступлений (12,1 тысячи) приходится на факты взяточничества, «массив которых за 7 месяцев увеличился на 27,4%» к аналогичному периоду 2020 года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз).

По информации ведомства, к августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно выросла и сумма возмещенного ущерба – с 3,5 миллиарда рублей за семь месяцев 2020 года до 9,9 миллиарда рублей в текущем периоде – будь это добровольное погашение или изъятие имущества. Кроме того, практически втрое (с 16,6 миллиарда рублей до 45 миллиардов рублей) выросла стоимость активов, на которые наложен арест, уточняет ведомство.

В целом, отмечают в Генпрокуратуре, в России продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. За семь месяцев текущего года их число, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло почти на семь тысяч, превысив 78 тысяч случаев. Материальный ущерб от них составил, предварительно, 171,8 миллиарда рублей.

Теги: #прокуратура #коррупция #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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