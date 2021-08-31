Общество

Псковичи переправлялись на козлах через реку во время ремонта Троицкого моста

С XIX века параллельно Высокому (ныне Троицкому) мосту через реку Пскову ежегодно выстраивали временную переправу на козлах. Делалось это потому, что мост быстро ветшал, и его приходилось регулярно разбирать и приводить в порядок. В середине XIX века новую переправу изготовили из дерева: автором проекта крытого решетчатого моста стал американский инженер Таун. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Московском комсомольце» в Пскове.

Источник: PASTVU.COM.

Исследователи утверждают, что переправа через реку Пскову появилась в городе еще в XIV веке - тогда мост назывался Запсковским. Позже он претерпел много изменений: его разбирали и воссоздавали, а сам он был и «американским» (так как спроектирован он был жителем Америки) и Высоким, и даже Великим.

До революции мост называли Троицким, а после нее, стараясь избавиться от любых религиозных именований, - Советским. В наши годы псковичи железобетонный мост у Золотой набережной величают Троицким, однако, официально он до сих пор носит свое коммунистическое имя - Советский.

Подробнее об историческом прошлом Троицкого моста и его настоящем читайте в материале газеты «Московский комсомолец» в Пскове.