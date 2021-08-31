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Общество

Почетный донор рассказал о пользе сдачи крови

05.09.2021 18:17|ПсковКомментариев: 0

Переливание плазмы крови переболевших коронавирусом или вакцинированных пациентов – один из эффективных методов лечения больных. Компоненты донорской крови применяются и для лечения ряда других заболеваний. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на начальника лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова, почетного донора России Тиграна Мурадяна.

По словам Тиграна Мурадяна, при этом сдавать кровь полезно и самому донору.

«Во-первых, человек, который является донором, ведет здоровый образ жизни: отказывается от фастфуда в определенные дни до кроводачи, не ест жирное, не употребляет алкоголь, курение тоже не приветствуется. Во-вторых, сдавая кровь и ее компоненты, человек постоянно проходит скрининг, медицинское обследование. Кроме того, когда человек постоянно сдает кровь, организм привыкает к кровопотерям, и в случае травмы быстро компенсирует кровопотерю и легче выходит из такой экстремальной ситуации», – пояснил Тигран Мурадян.

Регулярное безвозмездное донорство позволяет получить звание «Почетный донор России», что подразумевает ряд льгот.

«Почетный донор России, в частности, ежегодно однократно получает сумму в размере 14 тысяч рублей. Также у него бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, есть скидка на определенные виды коммунальных услуг и первоочередное получение по месту работы путевок на санаторно-курортное лечение», – добавил Тигран Мурадян.

Он уточнил, что донация крови и других клеточных компонентов возможна через полгода после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, или через 30 дней после второй дозы вакцины, между прививками сдавать кровь нельзя.

Теги: #врачи #здоровье #донорство
Источник: Псковская Лента Новостей
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