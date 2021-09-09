Общество

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу профильного комитета по госстроительству и законодательству.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Кроме Андрея Турчака, авторами проекта выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Также «Единая Россия» разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, сообщил Хинштейн.

«Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений», - написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что единороссы выступают за «максимально суровое наказание» для лиц, совершивших преступления против детей. «Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества», - уверен Хинштейн.