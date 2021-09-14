Общество

Зафиксирован всплеск мошенничеств через Telegram

Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram. О такой тенденции рассказали в ВТБ, Газпромбанке, «Открытии». В частности, в ВТБ уточнили, что число фишинговых страниц в Telegram, использующих бренд банка, в августе выросло в 15 раз. В УБРиР подтвердили, что наибольшее количество ссылок на фишинговые сайты распространяется в Telegram-каналах.

«На сегодняшний день клиенты подвержены наибольшему риску именно в социальных сетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей. Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные», — сообщил «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Во II квартале 2021 года Банк России направил запросы на снятие с делегирования 1449 доменных имен интернете, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность, сообщили в ЦБ. По данным регулятора, за этот же период число фишинговых атак выросло в два раза до 1160 тыс.