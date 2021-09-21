Общество

В Пскове проходит фотоконкурс «Самый красивый двор»

Продолжается прием снимков от жителей Псковской области, желающих принять участие в фотоконкурсе «Самый красивый двор». Все желающие могут загрузить фотографию своего двора в конкурсный альбом до 28 сентября.

28 сентября «МК в Пскове» по количеству «лайков» выберет самую популярную фотографию. Автор снимка-победителя получит сертификат на 1 000 рублей в уютное кафе «Вкус и Цвет» в центре Пскова. Кроме того, редакция «МК в Пскове» самостоятельно определит обладателей второго и третьего места. Они получат по одному сертификату на 500 рублей.

Более подробно с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.