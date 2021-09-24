Общество

Первокурсники Псковского филиала академии ФСИН России присягнули на верность Отечеству

Торжественная церемония приведения к присяге первокурсников состоялась на плацу Псковского филиала академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в мероприятии приняли участие представители власти Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава, совета ветеранов образовательной организации и духовенства.

«Принятие присяги – событие очень знаменательное и волнующее, потому что с давних времен этот ритуал исполнен особого смысла, за которым стоит история нашей великой страны, когда, присягая на верность Отчизне, дается клятва в беззаветном самопожертвенном служении Родине», – отметил начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк.

В память о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания.

«Многие выпускники нашего вуза защищали страну, ее суверенитет и граждан в кровопролитной борьбе с незаконными вооруженными бандформированиями на территории Северного Кавказа, участвовали в ликвидации массовых беспорядков в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, освобождении заложников. Некоторые из них отдали свои жизни при выполнении служебно-боевых задач. Для нынешних поколений молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы их судьбы всегда будут вдохновляющим примером и опорой в службе, – отметил начальник Псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев.

К стеле памяти сотрудников УИС, погибших при исполнении служебного долга, возложили гирлянду.

Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор совершил водосвятный молебен.

Торжественное мероприятие завершилось выступлениями взвода почетного караула, группы спортивного совершенствования по рукопашному бою и вокальными номерами творческого коллектива Псковского филиала академии.