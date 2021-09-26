Александр Братчиков поблагодарил дошкольных работников за внимание к детям

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений с профессиональным праздником – Днем работников дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Александр Братчиков пожелал им, чтобы работа всегда приносила радость и вдохновение. «Пусть ваша неиссякаемая доброта и педагогическое мастерство делают каждый день маленьких псковичей радостным и интересным! Искренне желаю вам крепкого здоровья, осуществления всех ваших планов, исполнения желаний, счастья и благополучия», - добавил он.