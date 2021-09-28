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Общество

Согласование нового главреда газеты «Псковские новости» вызвало дискуссию

28.09.2021 12:49|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума согласовала кандидатуру Ларисы Малковой для назначения на должность главного редактора газеты «Псковские новости». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии 28 сентября в ходе тайного голосования.

«За» проголосовали 19 депутатов, против высказался один.

При обсуждении возник спор о дате согласования кандидатуры Ларисы Малковой. Депутатов просили согласовать ее «задним числом», с 19 июля: Лариса Малкова фактически работает с этой даты, представление было внесено в межсессионный период и не могло быть рассмотрено раньше. Другой вариант предполагал согласование ее кандидатуры с 28 сентября.

За дату согласования депутаты голосовали отдельно. Предложение назначить с 28 сентября поддержали 7 народных избранников, 9 воздержались, 1 был против. Предложение назначить с 19 июля поддержали 10 депутатов, 2 голосовали против, 7 воздержались. В конечном счете глава города Елена Полонская пришла к выводу, что решение о согласовании кандидатуры Ларисы Малковой вступит в силу с момента его подписания главой Пскова.

Кроме того, в рамках сессии принято решение о досрочном прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты города Пскова Ольги Олейниковой. 19 депутатов проголосовали «за».

Также согласована кандидатура Евграфа Николаева для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования "Наставник"». Ранее он был принят педагогом, из-за ухода директора исполнял его обязанности. Решение поддержали 20 депутатов.

Теги: #СМИ #газеты #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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